WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkesini duyurması gündeme bomba gibi düştü. Uygulama içi uyarı ile güncellenen kullanıcı sözleşmesi, kullanıcılara sunuldu. Yenilenen gizlilik politikasına göre artık kullanıcı verileri Facebook ile paylaşılacak. Bunu kabul etmeyen kullanıcılar da 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'ı kullanamayacak. Kullanıcılara başka bir seçenek daha sunulmuyor.

Bu gelişme gizlilikle ilgili tartışmaları yeniden başlattı ve kullanıcılardan büyük tepki gördü. Birçok kişi WhatsApp'a alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk da WhatsApp'ın yeni gizlilik politikasını eleştirdi ve kullanıcılara Signal kullanmasını tavsiye etti. Peki Signal nasıl bir uygulama? Ne gibi özellikler sunuyor? WhatsApp'a göre farkı nedir? Lafı daha fazla dolandırmadan Signal hakkındaki detaylara birlikte göz atalım.

SIGNAL NEDİR? NELER SUNUYOR?

Signal kendini gizliliğe önem veren bir mesajlaşma uygulaması olarak tanımlıyor. Bu uygulamada uçtan uca şifreleme (Açık kaynaklı Signal Protocol) kullanılıyor. Kullanımı ücretsiz ve kolay olan uygulamanın mesajlaşma ve görüşmelere ise erişim izni yok.

Signal klasik mesajlaşma dışında, diğer uygulamalarda da yer alan sesli ve görüntülü arama özelliklerine sahip. Gönderilen fotoğraflar üzerinde çizim, kırpma, döndürme dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz düzenleme özelliği var. Fotoğraflar için ayrıca yazı yazma aracı da bulunuyor.

Signal tarafından sunulan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-Mesajlaşma

-Görüntülü ve sesli arama

-Grup sohbetleri

-Fotoğraf, video, ses gibi medyaları gönderme

-Belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar

Ayrıca uygulama üzerinden ücretsiz SMS gönderme imkanı da bulunuyor.

SIGNAL NEREDEN İNDİRİLİR?

Signal uygulamasının Android ve iOS sürümleri mevcut. Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.