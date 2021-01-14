Akıllı telefon, akıllı televizyon, saat, küpe, mont derken bu sefer de akıllı parfüm açıklandı. Ninu isimli parfümün içinde temelde üç farklı koku bulunuyor. Ninu telefonunuza bağlanıyor ve telefondan bir uygulama aracılığıyla kokuları birbirine karıştırıp, kendi zevkinize göre kişiselleştirme yapabiliyorsunuz.

Yapılan açıklamaya göre bu kokular sadece size özel olabiliyor ve hergün kendi isteğinize göre ayrı kokular elde edebilirsiniz.

Ninu'nun uygulaması kokuların yanlış bir sonuç vermesini engellemek için yapay zeka desteğine de sahip.

Ninu'nun ne zaman çıkacağı ve fiyatı ise belli değil.