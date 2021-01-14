Epic Games her hafta ücretsiz bir oyun veriyor. Geçtiğimiz aylar içinde GTA V, Alan Wake gibi oyunları ücretsiz dağıtan Epic, şimdi de Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ı ücretsiz hale getirdi. EA DICE tarafından geliştirilen yapım, 2017 yılında PC, Xbox One ve PS4 için piyasaya sürülmüş ve kısa süre içinde popüler bir oyun olmuştu.

SONSUZA KADAR SİZİN OLACAK

Tek kişilik (Singleplayer) ve çoklu oyunculu (Multiplayer) modlarına sahip olan Star Wars Battlefront II, 14 Ocak Perşembe günü yani bugün Türkiye saati ile 19:00'da ücretsiz hale gelecek. Oyuncuların, Star Wars Battlefront II'yi kütüphanelerine eklemek ve indirmek için 1 haftalık süresi olacak. Bu süre içinde oyunu hesabınıza eklerseniz, sonsuza kadar sizin olacak. Yapımın 270 TL'lik fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim.

OYUNDA NELER VAR?

Star Wars Battlefront II, iki ana kategoriye ayrılmış bir oyun. Bu kategoriler kara ve uzay savaşlarına odaklanıyor. Oyunda kullanılabilecek birçok eşya yer alıyor.

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, şimdiye kadar oyun için piyasaya sürülen tüm kozmetik seçeneklerini (Özelleştirme) içeriyor. Ek olarak oyuncular 17 Aralık'ta başlayan Star Wars: The Skywalker'ın esinlendiği Güçlendirmeler ile yeni ve egzotik bir alanda savaşlara katılabiliyor.

STAR WARS BATTLEFRONT II NASIL İNDİRİLİR?

-Epic Games'in ücretsiz indirme sayfasına girin.

-Sağ alt köşedeki Yükle butonuna tıklayın,

-Epic Games hesabınıza giriş yapın,

Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

-Açılan penceredeki Sipariş Ver butonuna tıklayın,

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın,

Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

-Epic Games Launcher'ı açın,

-Kütüphane bölümüne gelerek Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz indirin.

STAR WAR BATTLEFRONT II SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

MİNİMUM

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10

İşlemci: AMD FX 6350 veya Intel Core i5 6600K

RAM: 8 GB

Ekran kartı: AMD Radeon HD 7850 2 GB veya NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB

Depolama: 60 GB

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İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yenisi

İşlemci: AMD FX 8350 Wraith veya Intel Core i7 6700 veya eşdeğeri

RAM: 16 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 4 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB

Depolama: 60 GB