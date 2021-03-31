Xiaomi geçtiğimiz gün İstanbul Avcılar'daki fabrikasında üretime başladı. Bununla birlikte şirket Çin'de düzenlediği etkinlikte Mi 11 ailesinin yeni modellerini de tanıttı. Xiaomi hakkındaki bu gelişmeler konuşulmaya devam ederken, Çinli üretici şimdi de logosunda değişiklik yaptı.

Xiaomi'nin yeni logosu, eski logoya oldukça benziyor. Xiaomi yeni logosunda ise köşeleri kaldırıp, kenarları yuvarlatarak yeni logosunu daha dikkat çekici bir hale getirmiş gibi görünüyor. Firma, yeni logo için dünyaca ünlü tasarım ustası Kenya Hara ile çalışmış. Logoya eşlik edecek Xiaomi yazısı da biraz farklı. Örneğin, a harfinde farklılıklar var. Xiaomi, yazılı ve yazısız iki haliyle görücüye çıkan yeni logosunu şimdiden genel merkezinde kullanıyor.

Xiaomi'nin eski logosu, kare ve bu yüzden daha köşeli bir tasarıma sahipti. Xiaomi yeni logosu ile birlikte son zamanda logosunu değiştiren firmaların arasına katıldı. (Mynet)