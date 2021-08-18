Boston Dynamics'in robotu Atlas şaşkına çevirdi! Parkur yeteneklerini sergiledi

Boston Dynamics'in adını duymayan pek kalmadı. Geliştirdiği robotların yeteneklerini sergileyen videolar paylaşan şirket, iki ayaklı robotu Atlas'ın geldiği son seviyeyi gözler önüne serdi.

Yıllar önce attığı ilk taklayla karşımıza çıkan Atlas, daha sonra adım adım parkurları tamamlamaya başlamıştı. Boston Dynamics, Atlas'ın basit parkurlarla başladığı bu yolculuğunu normal bir insana kafa tutacak seviyeye getirdiğini, paylaştığı son videoyla herkese gösteriyor.

Webtekno'nun haberine göre yetkililerden birinin yaptığı açıklamada robotların sadece bu parkurlara konulup bırakılmadığı, daha önceden belirlenen rutinleri gerçekleştirdiği bilgisi paylaşılıyor. İnternetteki insanların bu robotlar hakkında yanlış yönlendirildiğini düşünen kesim için yapılan bu açıklamanın devamında robotların önceden tamamıyla kör olduklarını fakat yavaş yavaş daha az 'önceden programlanmaya' ihtiyaç duydukları belirtiliyor.

İnsandan farkı yok! Boston Dynamics, Atlas'ın yeni görüntülerini yayınladı | Video