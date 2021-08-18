İnsandan farkı yok! Boston Dynamics, Atlas’ın yeni görüntülerini yayınladı | Video
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Boston Dynamics insansı robotların yeni görüntüsünü yayınladı. Videoda insansı robot Atlas hızla değişen çeşitli yüksek enerjili aktivitelerle dengesini koruyarak kabiliyetlerini sergiliyor.
Başta sevimli robot köpeği Spot ile internet aleminde tanınmaya başlayan Boston Dynamics, günümüzde robotlarda görmeye alışık olmadığımız hareketleri sunabilmesiyle tüm dünyada tanınıyor. Bu robotların önde gelenlerinden iki ayaklı bir model olan Atlas, paylaşılan son videoda adeta ağızları açık bırakıyor.