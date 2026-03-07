Bayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştı | Video

07.03.2026 | 11:34

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 150 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.