Milli hava araçlarının testleri başarıyla sürüyor | Video
07.03.2026 | 11:42
Gök Vatan'da Türkiye'nin gücüne güç katan milli insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın test süreçleri başarıyla devam ediyor.
