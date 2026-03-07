Video Teknoloji Milli hava araçlarının testleri başarıyla sürüyor | Video
07.03.2026 | 11:42

Gök Vatan'da Türkiye'nin gücüne güç katan milli insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın test süreçleri başarıyla devam ediyor.

