Türk savunma sanayisinin yazılım devi HAVELSAN, geleceğin harekat ortamını hazırlıyor | Video
24.02.2026 | 16:30
Türk savunma sanayisinin yazılım devi HAVELSAN'ın temelini atacağı ve açılışını gerçekleştireceği HAVELSAN İstanbul deniz savaş yönetim teknoloji merkezi, KAAN teknoloji merkezi ve SANCAR SİDA ile ilgili görseller yayınlandı.
