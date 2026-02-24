Türk savunma sanayisinin yazılım devi HAVELSAN, geleceğin harekat ortamını hazırlıyor | Video

24.02.2026 | 16:30

Türk savunma sanayisinin yazılım devi HAVELSAN'ın temelini atacağı ve açılışını gerçekleştireceği HAVELSAN İstanbul deniz savaş yönetim teknoloji merkezi, KAAN teknoloji merkezi ve SANCAR SİDA ile ilgili görseller yayınlandı.