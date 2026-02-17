Çin'de geliştirilen insansı robotlardan kung fu şovu! | Video 17.02.2026 | 15:32 Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı galasında insansı robotların kungfu gösterisi damga vurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir grup çocuk ile insansı robotun, Çin geleneksel dövüş sanatı kungfu figürlerini sunduğu gösteride robotların hareketleri gerçek dövüşçüleri aratmayan maharet ve uyumla sergilemeleri, izleyicilerin beğenisini kazandı.

İnsansı robotların kungfu performansının videoları, Çin'de ve dünyadaki sosyal medya platformlarında yayıldı, ülkede robot teknolojisinin hızlı gelişimine dair şaşkınlık ifade eden yorumlar yapıldı.

Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen "H2" model insansı robotlar, Hınan eyaletindeki Tagou dövüş sanatları okulundan öğrencilerle sahnede hünerlerini sergiledi.

Robotların asa, kılıç, nunçaku gibi aksesuarları kullanması, uçan tekme ve havada takla gibi zor hareketleri başarıyla sergilemesi dikkati çekti.

Unitree'nin "H1" model insansı robotları, geçen yılki galada geleneksel Çin halk dansları gösterisi sahnelemişti.