WB Games Kıdemli Marka Müdürü Onayladı: Hogwarts Legacy Beklenenden Çok Daha Fazla Satıldı

Şubat ayında PC ve konsollarda oynanmak üzere piyasaya sürülen Wizarding World'e dayalı açık dünya oyunu Hogwarts Legacy, Warner Bros. Games'in beklentisinin de oldukça üstüne çıkarak son birkaç yılın en başarılı oyunlarından biri oldu.

Bir Twitter kullanıcısının fark ettiği detaya göre, Warner Bros. Games Kıdemli Marka Müdürü Arien Darby, LinkedIn'de satışların beklenenden %256 daha yüksek olduğunu doğruladı ve ayrıca ilk iki haftada 12 milyon birim satış ve diğer başarılar gibi bilinen başarıları da açıkladı.





Hogwarts Legacy'nin satış başarısı pek de sır değil çünkü Şubat ayında Hogwarts Legacy neredeyse her satış listesinin en üst sıralarında yer aldı ve Avrupa'da ikinci en hızlı satan oyun oldu. Oyun o kadar iyi satıyor ki, Elden Ring gibi birkaç yüksek profilli oyunun piyasaya sürüldüğü 2022'nin ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında, yılın ilk çeyreğindeki toplam video oyunu satışlarını aştı. Hogwarts Legacy henüz PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch'te yayınlanmadığından, Hogwarts Legacy'nin yılın en çok satan oyunu olacağı neredeyse kesin.



Hogwarts Legacy, kendi bakış açısını eklerken kaynak materyalin hakkını veren yetkin bir açık dünya oyunu olduğundan, oyunun piyasadaki başarısı tamamen hak ediyor. Oyunda bazı diğer sorunlar var, ancak PC oyuncuları bunları modlarla düzeltebilirken, daha fazla oynanabilirlik özelliği ve yaşam kalitesi iyileştirmesi de ekleyebilirler.

Hogwarts Legacy şu anda PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'de mevcut. Oyun 5 Mayıs'ta PlayStation 4 ve Xbox One'da, bu Temmuz'da ise Nintendo Switch'te piyasaya çıkacak.

