Her yıl bir öncekinden daha kötü! 2025 en sıcak yıl olacak...

2025'in küresel sıcaklığının, sanayi öncesi döneme göre 1.29°C ile 1.4°C arasında olması bekleniyor. 2020, dördüncü sıraya gerilerken, 2024'ün zirveye çıkmasıyla 2023'ün hemen ardından geliyor.

Bu yüksek sıcaklıkların temel nedeni ise iklim değişikliği ve sera gazlarının atmosferdeki birikmesi. El Nino hava olayları, kısa vadeli sıcaklık artışları sağlasa da, uzun vadeli sıcaklık artışının esas kaynağı, fosil yakıt kullanımının artışıyla salınan gazlar.

Met Office uzmanı Profesör Adam Scaife, El Nino'nun geçici bir etkisi olduğunu belirtirken, Hunga-Tonga volkanik patlaması veya gemi emisyonlarındaki aerosoller gibi diğer faktörlerin de sıcaklık artışına katkı sağlayıp sağlamadığının araştırıldığını söyledi. Küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlama hedefi, 2015 Paris Anlaşması'nın temel amacı olarak öne çıkıyor.