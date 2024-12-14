Jüpiter’in volkanik uydusu Io’nun sırrı çözüldü!

Bu volkanlar sürekli lav ve gaz püskürterek yüzeyi kaplıyor. Juno, 2023 Aralık ve 2024 Şubat aylarında Io'ya sadece 1.500 kilometre mesafeden geçerek, uydunun kutuplarını da içeren eşsiz görüntüler ve veriler topladı.

Bilim insanları, verilerin analiz sonuçlarını Washington DC'deki Amerikan Jeofizik Birliği toplantısında açıkladı ve bulgularını Nature dergisinde yayımladı. Çalışma, Io'nun volkanlarının her birinin kendi magma haznesine sahip olduğunu, yüzeyin altında küresel bir magma okyanusu bulunmadığını ortaya koyuyor. Bu durum, sadece Io değil, diğer okyanus benzeri yapılar barındıran Europa ve Enceladus gibi uyduların yanı sıra ötegezegenlerin de incelenme yöntemlerini etkileyebilir.

Io'nun sürekli volkanik aktivitesinin sebebi, Jüpiter'in güçlü yerçekiminin uyduyu sıkıştırarak iç ısısını artırması. Bu "gelgit esnemesi" Io'nun iç yapısını eriterek yerel magma hazneleri oluşturuyor. Juno'nun bir sonraki uçuşu, 27 Aralık'ta Jüpiter'in bulut tepelerinin üzerinden gerçekleşecek.