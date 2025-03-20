NASA bunu konuşuyor: Dünya benzeri dört gezegen bulundu, işte ilk detaylar!

Barnard Yıldızı, Güneş'in altıda biri kadar kütleye sahip bir kırmızı cüce. Daha önce etrafında dev bir gaz gezegeni olduğu düşünülüyordu, ancak yeni araştırma, yıldızın hareketindeki dalgalanmaların aslında dört küçük gezegenin çekim etkisinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Bu gezegenler, yıldızlarına çok yakın yörüngelerde bulunduğundan yaşama elverişli değil. Ancak, gelecekteki nesiller gelişmiş itiş teknolojileriyle bu sistemleri keşfedebilir.

Keşif, Hawaii'deki Gemini North teleskobuna bağlı MAROON-X cihazıyla üç yıl boyunca yapılan gözlemlerle doğrulandı. Bulgular, kırmızı cüce yıldızların etrafında küçük ve kayalık gezegenlerin yaygın olabileceğine işaret ediyor.