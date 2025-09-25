Astronotlar artık Mars’tan canlı yayın yapabilecek! NASA müjdeyi verdi

NASA'nın Psyche görevi kapsamında taşınan Deep Space Optical Communications (DSOC) deneyi, 65'inci ve son testini başarıyla tamamladı. Sistem, Dünya ile Psyche arasında 218 milyon mil (351 milyon km) mesafede lazer sinyalleri gönderip aldı ve tüm teknik hedefleri aştı.

DSOC, verileri lazer ışığı darbelerine dönüştürerek milyonlarca mil yol alabilmesini sağlıyor. Kaliforniya'daki Table Mountain tesisi, Psyche'nin alıcısını sinyale kilitlemesine yardımcı oluyor ve uzay aracının ışını yer tabanlı teleskoplara yönlendirmesini sağlıyor. Gelişmiş çözümleme sistemleriyle veriler yüksek doğrulukla geri alınıyor. Testler sırasında DSOC, 13,6 terabit veri iletti.

11 Aralık 2023'te sistem, 19 milyon mil (30,6 milyon km) mesafeden ultra yüksek çözünürlüklü video aktarımı yaparak saatte 267 megabit hızına ulaştı. 3 Aralık 2024'te ise 307 milyon mil (494 milyon km) mesafeden veri göndererek yeni bir rekor kırdı.

NASA yetkilileri, lazer ve radyo teknolojilerinin birleştirilmesinin gelecekteki uzay görevlerinde iletişim esnekliği ve güvenilirliğini artıracağını belirtiyor. Bu gelişme, Ay ve Mars'tan yüksek çözünürlüklü görüntü ve veri aktarımını mümkün kılacak.