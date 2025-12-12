Hubble sonunda çözdü: “Kayıp Gökada”nın içinden çıkan gerçek şaşırttı!

Fotoğrafta, galaksinin mavi tonlarla parlayan spiral kolları boyunca dizilmiş parlak yıldız kümeleri dikkat çekiyor. Bu kümelerin çevresindeki pembe-kırmızı alanlar ise iyonize hidrojen gazından oluşan H II bölgeleri… Bu bölgeler, yeni doğan yıldızların güçlü ultraviyole ışınımıyla parlayarak galaksideki aktif yıldız oluşumunu adeta "neon tabela" gibi ilan ediyor.

Yaklaşık 50 milyon ışık yılı uzaklıktaki NGC 4535, Başak (Virgo) Takımyıldızı'nda yer alıyor. Görüntü, NASA'nın PHANGS gözlem programı kapsamında, yakın galaksilerdeki yaklaşık 50 bin H II bölgesinin sistematik şekilde haritalanması çalışmasının bir parçası. Bu çalışmalar sayesinde astronomlar, yıldızların nerede ve nasıl oluştuğunu, bu bölgelerin ne kadar süre etkin kaldığını ve genç yıldızların çevrelerindeki gazı nasıl dönüştürdüğünü daha iyi anlamayı hedefliyor.

Bir zamanlar yerdeki teleskoplarla yalnızca silik bir iz olarak görülen NGC 4535, Hubble sayesinde artık yıldız oluşumunun inceliklerini sunan önemli bir kozmik laboratuvara dönüşüyor.