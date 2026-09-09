Yapay zeka dijital ortamdan gerçek hayata geçiyor! Rekabetin yeni adı otonom sistemler

Yapay zekanın gelişiminde 3-4 yıl önce metin ve kod üreten, ardından karmaşık sorunları çözebilen ve çok adımlı görevleri yerine getirebilen modeller öne çıktı. Son dönemde ise modeller, kendilerine verilen görevin nasıl tamamlanacağını planlayıp, bilgisayar ve dijital araçları doğrudan kullanabilen, sonuçlarını değerlendiren ve gerektiğinde hatalarını düzelterek çalışmayı sürdüren sistemlere evrildi. Bu hızlı dönüşüm, yapay zekanın insanlara yanıt veren bir yazılımdan insanların hedefleri doğrultusunda görevleri otonom biçimde yürütebilen ajanlara dönüşmesini sağlarken alandaki rekabetin merkezinde ABD ve Çin'deki şirketler öne çıkıyor.

Yapay zekanın bu yeni aşamasında kullanıcıların her işlemi tek tek tarif etmesi yerine ulaşılmak istenen hedefi belirtmesi yeterli hale geliyor. Ajanlar, hedef doğrultusunda bilgisayarı kullanabiliyor, farklı uygulamalar arasında işlem yapabiliyor, dijital araçlardan yararlanabiliyor ve süreci baştan sona yönetebiliyor.