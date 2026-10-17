Küresel yapay zeka yarışında "korku" freni patlattı: Şirketler ve liderler tehlikelere rağmen hızı kesmiyor!

Yapay zeka sistemleri geliştirme konusunda ülkeler ve şirketler arasında büyüyen rekabet, geri kalma korkusunu tetiklemekle kalmıyor, geleceği belirleyeceğine inanılan bu teknolojinin tehlikeler göze alınarak geliştirilmesi ve yavaşlama çağrılarının göz ardı edilmesine neden oluyor.

Yapay zeka her geçen gün ivmelenerek gelişirken bu yeni teknolojinin sınırları tartışılıyor. Servis sağlayıcı platformların kullanıcı sayıları, yapay zekayı besleyen kullanıcı girdileriyle eş zamanlı olarak artıyor.

Kullanıcıların kişisel verilerinin bu sistemlerde işlenerek sürekli depolanması ve buna yönelik yasal tedbirlerin küresel ölçekte henüz olgunlaşmaması güvenlik ve etik kaygılarını beraberinde getiriyor.

Yapay zekanın siber saldırı ve biyoterörizm gibi amaçlarla kötüye kullanılması ihtimali de kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesinin gerekliliği tartışmalarına yol açıyor.