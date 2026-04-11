Milli imkânlarla ilk uluslararası petrol sondajı: Berat Albayrak’ın kritik adımlarıyla şekillendi

Türkiye'nin milli imkânlarla sahip olduğu Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han, Yıldırım, Çağrı Bey gemileriyle dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz arama filosuna sahip ülke haline geldiğini hatırlatan Bayraktar, "Aradan geçen 10 yılda geliştirdiğimiz bu kabiliyet ve tecrübeli insan kaynağımızla, Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Ülkemizdeki 4 milyon evin doğalgazını burada üretiyoruz. Türkiye Petrollerindeki jeologlarımız, petrol/doğalgaz mühendislerimiz ve jeofizikçilerimiz ile bugün Afrika'dayız" diye konuştu.

7 AYLIK SÜREÇ

Ekim 2024'te Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Mogadişu Limanı'nda karşıladıklarını, geminin Somali açıklarında 7 ay süren sismik çalışma yürüttüğünü, 3 farklı blokta toplamda 4 bin 464 kilometrekarelik 3 boyutlu sismik veri topladığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Sismik çalışmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucunda, bölgede umut vadeden bir jeolojik yapı gözlemlendi" dedi. Bayraktar, törene katılanları Somalice şöyle selamladı: "Aselamu Aleykum vala layal Dammantin si huşmad iyo şaraf leh ayan idin salamaya. Ad ayan ugu farah sanahay inan manta halkan idin la jogo, maga lada Mogadişu. (Selamun Aleyküm Değerli Kardeşlerim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Mogadişu'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.) "