Beşiktaş'tan Osmanlıspor'a farklı tarife

BEŞİKTAŞ 4 - 1 OSMANLISPOR (TÜM GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Ankara'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj elde etti.

Vodafone Park'ta oynadığı son maçta da Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında da Ankara ekibi karşısında sahadan galip ayrıldı.

Kupada rövanş maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de oynanacak.

- CENK TOSUN YİNE ATTI

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Cenk Tosun, Osmanlıspor'a kupa maçında da gol attı.

Golcü oyuncu, Süper Lig'in 16. haftasında siyah-beyazlıların 5-1 kazandığı Osmanlıspor maçında da takımının 5. golünü kaydetmişti.

Cenk Tosun, bu karşılaşmada 51. dakikada fileleri havalandırarak, Vodafone Park'ta oynanan resmi maçlardaki gol sayısını 23'e çıkardı.

Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun, 58. dakikada yerini Orkan Çınar'a bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, milli futbolcuyu oyundan çıkarken uzun süre alkışladı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca maç sonu üçlüsünü Cenk Tosun'un yaptırması için tezahürat yaptı.

- NEGREDO'DAN GOLLERE DEVAM

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında 2. golünü atan Alvaro Negredo, Vodafone Park'taki serisine devam etti.

İspanyol oyuncu, Dolmabahçe'de üst üste 4 maçta da gol sevinci yaşadı.

Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında fileleri 4 kez havalandıran ve Galatasaray derbisinde de gol sevinci yaşayan Negredo, ligdeki Osmanlıspor maçının ardından başkent temsilcisini kupada da boş geçmedi. İspanyol oyuncu, Dolmabahçe'deki 7. golünü kaydetti ve bu sezon toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Negredo'nun altıpas noktası üzerine yaptığı ortada Vrsajevic ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0



22. dakikada Regattin'in sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanı dışına çıktı.



30. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.



31. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Cenk'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas yatarak kontrol etti.



35. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içi sol tarafına verdiği pasta topla buluşan Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası sol tarafına pasında topla buluşan Cenk'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



55. dakikada Serdar'ın ceza sahası içine ortasında kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Özer'in vuruşunda Tolga topu iki hamlede kontrol etti.



59. dakikada Oğuzhan'la verkaç yapan Babel'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top üstten auta çıktı.



65. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Orkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.



70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Orkan'ın direğe ortasında Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



72. dakikada ceza sahası içine topla giren Serdar'ın pasında Doukara'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



75. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Tolga topu oyun alanına çeldi.



90+4. dakikada Quaresma kullandığı serbest vuruşu doğrudan kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti. 4-1

Stat: Vodafone



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx



Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan xxx, Pepe xxx, Tosic xx, Caner xx, Tolgay xx, Atiba x (Mitrovic dk. 40 xx), Oğuzhan xxx, Babel xx (Quaresma dk. 78 xxx), Negredo xx, Cenk Tosun xxx (Orkan dk. 58 x)



Yedekler: Utku, Mustafa Pektemek, Fatih, Mustafa Apardı, Alpay, Abdullah, Ersin



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Anıl x, Maxsö xx, Numan xx, Vrsajevic xx, Carlos xx (Tugay dk. 68 x), Hasan xx, Özer xx (Musa dk. 60 xx), Regattin xx, Serdar xx, Doukara xxx (Cikalleshi dk. 73 x)



Yedekler: Hakan, Ninaj, Ahmet, Burak, Ali Eren, Ahmet



Teknik Direktör: İrfan Buz



Goller: Vrsajevic (dk. 15 k.k.), Negredo (dk. 35), Cenk (dk.50), Quaresma (dk. 90+4) (Beşiktaş), Doukara (dk. 72) (Osmanlıspor)



Kırmızı kart: Anıl Karaer (dk. 89) (Osmanlıspor)



Sarı kartlar: Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Cenk, Gökhan (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında sahaya as oyuncuları sürdü. Tecrübeli hocanın en büyük sürprizi Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'a ilk 11'de yer vermesi oldu. Demir Grup Sivasspor maçından sonra Fabricio, Medel, Talisca, Adriano ve Lens'e özel izin veren Güneş, kalan as oyuncuların tamamını sahaya sürdü. Kalede Tolga Zengin'i oynatan Güneş'in defans hattı Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Caner Erkin'den oluşurken orta ikilide Atiba ve Tolgay Arslan görev yaptı. Siyah-beyazlıların bu maçtaki hücum hattı ise Cenk, Oğuzhan, Babel ve Negredo'dan oluştu. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



BABEL'E 100'ÜNCÜ GOL HEYKELİ HEDİYE EDİLDİ



Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 3 gol atan ve siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park'ta oynanan resmi karşılaşmalarda 100'üncü golünü kaydeden Ryan Babel'e heykel hediye edildi. Hollandalı oyuncuya hediyesini karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi.



Öte yandan Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi yaklaşık 17 bin futbolsever takip etti.