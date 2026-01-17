Beytullah Buğra İpek’ten Jhon Duran açıklaması: Bakışarak anlaştık!

JHON DURAN'LA BAKIŞARAK ANLAŞTIK

Kupa maçında Jhon Duran ile yaşanan gergin pozisyona da değinen Beytullah, soğukkanlılığını koruduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaşanan pozisyonda burun buruna geldik. Başka biri olsa belki itme ya da sert bir temas olabilirdi. Büyük ihtimalle bana İngilizce bir şeyler söyledi ama ben karşılık vermedim. Hakeme doğru konuştu. Ben ayağa kalkınca bana doğru yürüdü. Pozisyonda topu tutmuştum, o da elime vurdu. Faul verilince ona sinirlendi, 'Ben dokunmadım' der gibi tepki gösterdi. Sonra o bana baktı, ben de ona baktım. Bakışarak anlaştık. Talisca'nın golünde ise topu göremedim. Son anda gördüm. Önümde 2 takım arkadaşım vardı. İki yıl önce bana böyle bir maça çıkacaksın deseler inanmazdım. Şimdi hedefim Beyoğlu Yeni Çarşı'da kalıcı olmak ve performansımı her geçen gün yukarıya çekmek. Uzun vadeli hayaller şu anda kurmuyorum."