Türkiye Kupası’nda 4. tur coşkusu
Karşılaşmalar 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Heyecan A Spor’dan canlı yayınla futbolseverlere ulaşacak
Türkiye Kupası 17 Ekim 2018, Çarşamba
Güncelleme: 17 Ekim 2018, Salı 23:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig'den Alanyaspor, Bursaspor, Sivasspor, Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor'un da dahil olduğu 4. turda bir önceki turu geçen 48 takım ile birlikte toplam 56 takım mücadele edecek. Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Bu turda en alt ligden, en üst lige kadar tüm liglerimizden takımlar bulunuyor. İlk üç tur İddaa'nın programına girdi. 30 müsabakanın canlı yayınlanması çok önemli. Bu sayı giderek artıyor. Ziraat Bankası ve Turkuvaz Medya Grubu'na bu güzel oyunu tüm Türkiye'ye yaydıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. Düşmez, dün toprağa verilen kameraman Ercan Akbıyık'ı da unutmadı. Akbıyık ailesine ve Turkuvaz Medya'ya başsağlığı diledi.
AİLE FOTOĞRAFI- Kura çekimine katılan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın iel kulüp temsilcileri birlikte poz verdi.
İŞTE O EŞLEŞMELER:
Menemen Bld.-Zonguldak Kömür
Kastamonu 1966-Altay
Kayserispor-Pazarspor
Altındağ Bld.-Aytemiz Alanya
Adana Demir-Dersim 62
Batman Petrol-Kasımpaşa
Hatay-Fethiye
BUGSAŞ-Trabzonspor
Ankaragücü-Erbaa
Sivas Bld.-Denizlispor
Bandırma-Van Bş.Bld.
Kahramanmaraş-A.Konya
Balıkesir Baltok-Pendik
Etimesgut Bld.-İstanbul
B.B. Erzurum-Keçiörengücü
Darıca GB-Kardemir Karabük
Göztepe-Çengelköy FY
Nazilli Bld.-Osmanlıspor
Antalyaspor-Yomra
Bodrum Bld.-Demir Grup Sivas
Evkur Yeni Malatya-Kırklareli
Şile Yıldız-Boluspor
Gençlerbirliği-Diyarbekir
F.Karagümrük-A.Afyon
Ümraniye-A.24 Erzincan
Sarıyer-Çaykur Rizespor
Bursa-1461 Trabzon
Gümüşhane-Giresunspor
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