Türkiye Kupası’nda 4. tur coşkusu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig'den Alanyaspor, Bursaspor, Sivasspor, Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor'un da dahil olduğu 4. turda bir önceki turu geçen 48 takım ile birlikte toplam 56 takım mücadele edecek. Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Bu turda en alt ligden, en üst lige kadar tüm liglerimizden takımlar bulunuyor. İlk üç tur İddaa'nın programına girdi. 30 müsabakanın canlı yayınlanması çok önemli. Bu sayı giderek artıyor. Ziraat Bankası ve Turkuvaz Medya Grubu'na bu güzel oyunu tüm Türkiye'ye yaydıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. Düşmez, dün toprağa verilen kameraman Ercan Akbıyık'ı da unutmadı. Akbıyık ailesine ve Turkuvaz Medya'ya başsağlığı diledi.



AİLE FOTOĞRAFI- Kura çekimine katılan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın iel kulüp temsilcileri birlikte poz verdi.



İŞTE O EŞLEŞMELER:

Menemen Bld.-Zonguldak Kömür

Kastamonu 1966-Altay

Kayserispor-Pazarspor

Altındağ Bld.-Aytemiz Alanya

Adana Demir-Dersim 62

Batman Petrol-Kasımpaşa

Hatay-Fethiye

BUGSAŞ-Trabzonspor

Ankaragücü-Erbaa

Sivas Bld.-Denizlispor

Bandırma-Van Bş.Bld.

Kahramanmaraş-A.Konya

Balıkesir Baltok-Pendik

Etimesgut Bld.-İstanbul

B.B. Erzurum-Keçiörengücü

Darıca GB-Kardemir Karabük

Göztepe-Çengelköy FY

Nazilli Bld.-Osmanlıspor

Antalyaspor-Yomra

Bodrum Bld.-Demir Grup Sivas

Evkur Yeni Malatya-Kırklareli

Şile Yıldız-Boluspor

Gençlerbirliği-Diyarbekir

F.Karagümrük-A.Afyon

Ümraniye-A.24 Erzincan

Sarıyer-Çaykur Rizespor

Bursa-1461 Trabzon

Gümüşhane-Giresunspor