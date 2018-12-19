Alanyaspor yenildi ama turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Kahramanmaraşspor, Alanyaspor'u konuk etti. 12 Şubat Stadı'nda oynanan maç 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi ancak ilk karşılaşmada 7-2 galip gelen Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takım oldu.

Kahramanmaraşspor'un golleri Burak Can Kunt ve İbrahim Koca'dan gelirken, Alanyaspor adına fileleri sarsan isim Bobo oldu.

KAHRAMANMARAŞSPOR 2 - 1 ALANYASPOR

GOL: 61' Burak Can Kunt (Kahramanmaraşspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 80' Bobo (Alanyaspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 90' İbrahim Koca (Kahramanmaraşspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MAÇTAN DAKİKALAR



61'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Can Kunt, serbest vuruştan ceza sahasına ortalanan topu kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 1-0



79'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Bobo, ceza sahasındaki karambolde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1



89'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Lider'in ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen İbrahim, maçın skorunu belirledi: 2-1



Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas



KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Safa Al, Burak Can Kunt, Hurşit(Dk.90 Ebubekir Berke), İbrahim, Yusuf Emre, Burak Şamil Bolat, Lider, İsa, Mehmet Fırat(Dk.68 Süleyman), Civar(Dk.81 Emin)



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Isaac Sackey (Dk.46 Taha), Merih, Ceyhun, Ioannis Maniatis(Dk.69 Lucas Martin Villafanez), Bobo, Kaan, Mayele Fabrice Nskala, Welinton, Cenk Ahmet



GOLLER: Dk.61 Burak Can Kunt, Dk.89 İbrahim (Kahramanmaraşspor) - Dk.79 Deyvison Rogerio Da Silva (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Fırat (Kahramanmaraşspor) - Ioannis Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)