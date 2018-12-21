Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Galatasaray yine aynı ligden Boluspor ve Trabzonspor da yine 1. Lig'den Balıkesirspor'la eşleşti.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERi
Boluspor - Galatasaray
Ümraniyespor - Fenerbahçe
Başakşehir-Hatayspor
Trabzonspor-Balıkesirspor
Yeni Malatyaspor -Bodrum Belediye Bodrumspor
Kayserispor-Akhisarspor
Antalyaspor - Göztepe
Alanyaspor - Kasımpaşa
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MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
5. Turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.
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