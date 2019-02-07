Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

Sarı-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında dün oynanan Hatayspor mücadelesi sonrası PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sevk kararında şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray'ın 06.02.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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