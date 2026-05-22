Maç özeti: Türkiye Kupası’nda şampiyon Trabzonspor! Konyaspor finalde mağlup

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Zorlu müsabaka Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynandı.
Dev finalde Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran üstlendi.
VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Anıl Usta ve Gürcan Hasova görev aldı. Trabzonspor, Konyaspor karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Dev final ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
Trabzonspor'a Türkiye Kupası'nı getiren golleri 18 ve 79. dakikalarda Paul Onuachu kaydetti. Konyaspor'da fileleri 50. dakikada Jackson Muleka havalandırdı.
Konyaspor'da Enis Bardhi, 58. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.
Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda 10. kez zafere ulaştı.
Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
Goller: 18' Paul Onuachu, 50' Jackson Muleka, 79' Paul Onuachu (P)
Kaçan penaltı: 58' Enis Bardhi
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
50. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Enis Bardhi'nin sol çaprazdan ortasına hareketlenen Muleka'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topa tekrar sahip olan Muleka'nın kendi etrafında döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
54. dakikada Deniz Türüç'ün ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada penaltıyı kullanan Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
69. dakikada Pina'nın sağ kanattan etkili ortasına hareketlenen Augusto'nun kafa vuruşunda topu kaleci Bahadır Han Güngördü kurtardı. Dönen topu tamamlayan Augusto'nun şutunda top yandan auta çıktı.
76. dakikada Zubkov'un köşe vuruşundan ortasına kale önünde Jevtovic'in elle müdahale etmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Deniz Türüç, Bardhi, Muleka.
FATİH TEKKE'DEN 7 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son maçın ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu'yu ilk 11'de oynattı.
Tekke, Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 mağlup oldukları lig maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe giderek Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan,Oulai, Mwakaeme ve Umut Nayir'i yedeğe çekti.
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında forma giyen Pina, Bouchouari, Augusto ve Onuachu, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.
İLHAN PALUT'TAN 10 DEĞİŞİKLİK
Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.
Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11'ini tercih etti.
Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, yedeklere ise Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jinho Jo, Baniya, Andzouana, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo, Olaigbe ve Kramer'i aldı.
Palut, Süper Lig'in son maçında 2-1 yenildikleri Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Bazoer, Jinho Jo, Andzouana, İsmail Esat Buğa, Svendson ve Eren Cemali Yağmur'a bu maçta görev vermedi.
Palut, Kayserispor karşılaşmasındaki ilk 11'inden sadece Arif Boşluk'u Trabzonspor karşısında sahaya çıkardı.
BAKAN BAK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da izledi.
Bakan Bak, karşılaşma öncesinde iki takıma da başarı dilediğini belirtti.
DEV FİNALE TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ
İki takım taraftarları final maçı öncesinde stat çevresinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman bir arada vakit geçiren Konyaspor ve Trabzonspor taraftarları statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
GOL | Trabzonspor 1-0 TÜMOSAN Konyaspor
GOL | Trabzonspor 1-1 TÜMOSAN Konyaspor