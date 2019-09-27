Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur tamamlandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA DÜN OYNANAN MAÇLAR

Kırıkkale Büyük Anadoluspor 0-4 Gazişehir Gaziantep

SÜPER Lig'de fırtına gibi esen Gazişehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hız kesmedi. Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanına çıkan kırmızı- siyahlılar, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılıp tur atladı. 43. dakikada soldan Kenan Özer'in köşe vuruşunda, ceza sahasında oluşan karambolde Chibsah topu ağlara yollerken 49'da bu kez kaleciyi geçen Pawlowski, topu ortaya çevirirken Kenan Özer boş kaleyi bulup farkı ikiye yükseltti. 63'te Jeferson'un asistinde Mehmet Erdem Uğurlu takımını rahatlatırken 2 dakika sonra Jeferson golüyle maçın da skorunu belirledi: 4-0.

Hatayspor 0-1 Siirt İl Özel İdaresi

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda geçen sezonun flaş takımlarından Hatayspor, bu kez erken veda etti. 3. turda Siirt İl Özel İdaresi ile karşılaşan İlhan Palut'un talebeleri maça iyi başlayan taraf oldu. Oyun hakimiyetini elinde tutan Hatayspor bir türlü golü bulamazken Siirt İl Özel İdaresiise hızlı hücumlarla maç boşunca fırsat aradı. Konuk takımın aradığı şans ise 86. dakikada geldi. Mehmet Soydan, Hatay filelerini sarsıp takımına turu getiren golü kaydetti.

Gençlerbirliği 2-0 Osmaniyespor FK

ANKARA'DA oynanan maçta Gençlerbirliği, Osmaniyespor FK'yı 2-0 yenerek tur atlayan takımlar arasına adını yazdırdı. 14. dakikada Rahmetullah Berişbek ile öne geçen Kırmızı Şimşekler, 55. dakikada Hamit Bayraktar'ın kendi kalesine attığı golle 2-0'lık galibiyete ulaştı.