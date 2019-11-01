Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'a elenen İttifak Holding Konyaspor'da yönetim kurulu, teknik direktör Aykut Kocaman'a tam destek verdi. Yapılan açıklamada yönetim kurulunun son durumu değerlendirdiği ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanında olduğu vurgulandı. Alınan sonuçlarla takımın zor bir dönemden geçtiğine işaret edilen açıklamada, tekrar çıkışa geçmek için yeşil-beyazlı taraftarların desteğine ihtiyaç olduğu ve yarın Gençlerbirliği ile oynanacak maçta tribünlerin dolması gerektiği ifade edildi.