Beşiktaş son 16'ya kanatlandı! Beşiktaş 3-1 Tarsus İY

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Siyah beyazlı takım sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

Beşiktaş'a turu getiren golleri 30. dakikada Valentine Rosier, 39. dakikada Cyle Larin ve 56. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü ise 80. dakikada Mertcan Çam'dan geldi.

Bu maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona erdi. Son 16 turundaki eşleşmeler, 18 Aralık Cuma günü 14:30'daki kura ile belirlenecek.

GOL | Beşiktaş 1-0 Tarsus İdman Yurdu

KALEDE ERSİN DESTANOĞLU ŞANS BULDU

Bu sezonun ilk maçlarında ilk 11'de görev alan ama Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Utku Yuvakuran'ın arkasında kalan Ersin Destanoğlu, Tarsus İdman Yurdu karşısında kalede görev aldı. Ersin, kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmış, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.



VIDA 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Welinton'un yokluğunda savunmanın göbeğinde Domagoj Vida görev yaptı.



Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11'de oynadı. Vida, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedekler arasında kalmıştı.



Siyah-beyazlı ekipte De Souza ile Atiba'nın yerine ilk 11'de Necip Uysal ile Oğuzhan Özyakup şans buldu. Son maçlarda ilk 11'deki yerini Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Fabrice N'Sakala da kupa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

GOL | Beşiktaş 2-0 Tarsus İdman Yurdu

ATAKAN ÜNER İKİNCİ KEZ 11'DE

Tarsus İdman Yurdu karşısında Rachid Ghezzal'ın yerine sağ kanatta görev alan Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ikinci kez 11'de sahaya çıktı.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Atakan, ligdeki Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olurken, İttifak Holding karşısında ilk 11'de görev almıştı.



Bu arada Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine kupa mücadelesinde Güven Yalçın forvette görev aldı.



Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve ligin 13. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak Valentin Rosier'i kupa maçında ilk 11'de oynattı.



Aytemiz Alanyaspor maçında yine ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan Toköz, Tarsus İdman Yurdu maçına da ilk 11'de çıktı.

GOL | Beşiktaş 3-0 Tarsus İdman Yurdu

HASIC 7 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic, 7 maç sonra kadroda yer alabildi.



Yeni tip koronavirüs karantina sürecinde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Hasic, sakatlığı nedeniyle de Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçlarını kaçırmıştı. Gaziantep FK maçında kadroda tercih edilmeyen Hasic, hazır olmadığı gerekçesiyle Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da yer alamamıştı.



Beşiktaş'ta ayrıca Bernard Mensah, Emre Bilgin, Georges-Kevin N'Koudou, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi, kupa maçında yedek soyundu.



Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda görev alamayan Gökhan Töre ve Adem Ljajic de maç kadrosunda bulunmadı.

GOL | Beşiktaş 3-1 Tarsus İdman Yurdu