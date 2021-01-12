Beşiktaş son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. 13 Ocak'ta oynanacak zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak ve Atv'den canlı yayınlanacak.

Giriş: 12.01.2021 10:03

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın (13 Ocak) Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı. Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

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