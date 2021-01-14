Larin atar Kartal coşar

Henüz bir hafta önce Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla geçen Beşiktaş, bu kez daha dirençli bir rakiple karşılaştı. İlk yarıda çok pas hatası yapan siyahbeyazlılar, pozisyon üretme noktasında eksik kaldı. Mensah'tan beklenen orta alandan takımı hücuma çıkarmasıyken, 1 dakikada 3 kez top kaybı yaşadığı anlar performansının özeti oldu. Bu eksiklik Beşiktaş'ın da oyununu sistematik olarak etkiledi. 2. yarı oyuncu değişiklikleri sonrası biraz daha etkili olan siyah-beyazlılar, sezonun golcüsü Larin ile aradığı golü buldu ve zor da olsa turlamayı başardı.



14. GOLLE Z AFERE!

2017-18 sezonunda 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Clye Larin, bu sezonun başına kadar eleştirilerin odak noktasındaydı. Geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Zulte Waregem'de kiralık geçiren oyuncu bu sezon ise Sergen Yalçın ile kariyerinin altın dönemini yaşıyor. 2017-18'de sadece 4 maç oynayan ve 4 gol atan Kanadalı forvet, 2018-19'da ise 12 lig maçında 1 kez ağları sarsabildi. Belçika kariyerini 29 maçta 7 golle kapatan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise attıkça atıyor, coştukça coşuyor. Ligde 16 karşılaşmada 11 gol kaydeden Larin, Türkiye Kupası'nda ise 2. maçında da fileleri havalandırdı ve toplam 20 mücadelede 14 kez rakip ağları sarsmayı başardı.



YABANCI KARARI SEVİNÇ YARATTI

KADROSUNDA 18 yabancı oyuncu bulunan siyahbeyazlılarda TFF'nin aldığı yabancı sayısını artırma kararı olumlu karşılandı. Basın Sözcüsü Erol Kaynar, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin ilk olarak dile getirdiği ve yoğun çaba gösterdiği bu kuralı destekliyor, Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyoruz" sözleriyle karara destek verdi.