Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyona son noktayı koydu! "Penaltı değil"

ATV ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale çıktı. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Fatih Doğan ve Bülent Timurlenk, siyah-beyazlıların performansını kaleme alırken, son dakikadaki penaltı pozisyonunu da yorumladı. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 06.05.2026 07:05
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor, Beşiktaş'ı 90+8'de penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek finale çıkan ilk takım oldu.

BÜLENT TİMURLENK: BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KONFERANS KESMEZ

Çeyrek finalde uzatmalara giden maçta Fenerbahçe'den 25 hücum yiyip, kalesini gole kapatıp tek golle yarı finale çıkan Konya'nın, ligde hem Galatasaray hem de Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında çelme taktığını ve yendiğini hatırlayalım… Beşiktaş ligde rakibini iki maçta da devirmişti. Alanya'yı yenerken oynanan futbol Antep deplasmanında yarı finali düşünüp asları yedek bırakmak, iştahlı bir takım ama kanat organizasyonları olmayınca ilk yarıda 5 hücumda isabetli şut yokken sadece direkte patlayan bir top.

"İYİ BİR SANTRFOR BEŞİKTAŞTA DA YOK"

Tabela değişmedikçe Konya canlı kalan bir takım. Oyundan hiç kopmadılar. Beşiktaş'ın kupaya veda ederken rakip kaleye 90 dakikada sadece bir isabetli şut çektiğinin altını çizelim. Orkun Kökçü'nün liderliği, pas kalitesi tartışılmaz ancak onun dağıttığı topları hercai bir şekilde harcayan takım arkadaşları var. Fenerbahçe'nin eksiği olan iyi bir santrfor Beşiktaş'ta da yok.

İlhan Palut hem kariyeri açısından hem de Konya için çok önemli bir işe imza attı. Sergen Yalçın'ın penaltı golünün ardından yanındaki Serkan Reçber'le olan üzgün ama aynı zamanda panik dolu bakışları belki de bir yolun sonunu işaret ediyor. Avrupa Ligi bileti önemliydi. Beşiktaş camiasının hayallerini ve hedeflerini Konferans Kupası kesmez. Finalin Konya-Trabzon olmasını bekliyorum. Fatih Tekke'nin Konya'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa maçlarını birden fazla izleyeceği kesin.

FATİH DOĞAN: İLLÜZYON BİTTİ

Önce Beşiktaş adına durum tespiti yapalım. Siyah-beyazlı taraftar ve camia aralık ayında takım lige havlu attığı için Ahmet Nur Çebi'yi gönderdi. Daha sonra Beşiktaş'ı aralık ayında yarışı bırakan takım olmaktan kurtaracağız diyerek yola çıkan Hasan Arat'ı yıprattı, görevi bırakmasıyla 1 yılı doldurmadan başkanlığa veda etti.

Serdal Adalı geldiğinde ocak ayına yine umutsuzlukla girilmişti, bir iki transfer dönemiyle aralık ayında havlu atma sendromuna son verme vaadiyle geldi. Güven, zaman istedi ve Solskjaer'i gönderip takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi. Çebi, "Benim 1 şampiyonluğum ve bir kupam var'' diyerek teselli bulabilir. 11 ay başkanlık yapan Arat, "Şampiyonluğum yok ama bir Süper Kupam var'' diyerek kendini dillendirebilir

"BİRÇOK HEDEFİ PAS GEÇTİ..."

Ancak Adalı yönetimi, Sergen Yalçın'ın geldiği süre zarfında vadettikleri birçok hedefi pas geçti. Yalçın televizyondayken üst perdeden konuştu. Solskjaer ve Bronckhorst'a, "Beşiktaş'ın büyüklüğünden haberleri yok" diye dem vurup yol gösterdi. Anlamlı bir nasihat vardır. 'Büyük lokma ye ama büyük konuşma' diye. Gelinen noktada işin acı tarafı; gelişen bir futbol da yok. Aralık ayında havlu atılan bir lig yarışı, Avrupa'ya erken veda, Türkiye Kupası'nda Konya'ya eleniş...

Transfer istediler. İki transfer dönemi geçti. Sergen Yalçın'ın döneminde 57 milyon Euro'luk takviye yapıldı. Sonuç; tabela ortada. Dün tribünler üzüntüsünün yansımasını maç bitimi istifa sesleriyle haykırdı. Sergen Yalçın, Beşiktaş için bir illüzyondu ve bu gösteri dün Dolmabahçe'de kötü sonla bitti. Takımın gerçekçi olmayan hayallere değil doğru adımlara ihtiyacı var.

MUSTAFA ÇULCU: OYUNU HİSSEDEMEDİ

Beşiktaş'ın olmazsa olmazı kupaydı. Ön alanda baskılı istekli başladı. Konyaspor finali yakalarken Beşiktaş çok şey kaybetti. Adnan Deniz Kayatepe maça zihinsel ve fiziksel olarak iyi hazırlanamamış. Oyunu hissedemedi. Oyuncu eşleşmelerinde yıldıran eylemleri yakalayamadı

Maçın başında Adil-Oh didişmesini sözlü geçti. Kart tasarruflarında hatalı yorumlar yaptı. Hele Deniz Türünç'e gösterdiği sarının nedenini kendisi dahil kimse anlamadı. 20'de yüksek hava topunda Adil ceza alanı içinde önündeki Asllani'nin boynunu elleri kolları ile sarmalıyor adil olmayan bir müdahale ile indiriyor. Pozisyon penaltı. Ama hakem vermedi. Kale alanı içinde Asllani yerde kaldı oyunu durdurmadı.

"MODERN HAKEMLİĞE UYMAYAN BİR UYGULAMAYDI"

Modern hakemliğe uymayan bir uygulamaydı! Ndidi 46'da Diogo'ya kazara basıyor kart olmaz. 49'da Beşiktaş penaltı bekledi pozisyon zaten dışarıda penaltı yok ama Oh'a temas var mı? Yakın çekimi göremedik! Temas varsa Jevtoviç bariz gol şansını engellemekten ihraç olur.

"POZİSYON PENALTI DEĞİL"

Hakeme ve VAR'a inanmak durumunda kaldık! 87'de Konyaspor'un golünde Bardhi açık ofsayt iptal doğru. Son dakika Konyaspor lehine verilen penaltıda Olaitan-Olaigbe mücadelesi dışarıda başladı içeriye girdiler. Güçlü hamleyi Olaitan dışarda bıraktı ve topla en son oynayan yine Olaitan oldu. Pozisyon penaltı değil. Hatalı karar. Hakemlikte en büyük tehlike "Ben oldum. Bana mecburlar" düşüncesidir.

