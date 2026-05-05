CANLI | Beşiktaş-Konyaspor maçı! İlk 11’ler belli oldu...

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Toure, Hyeon-Gyu Oh

Konyaspor XI: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Goncalves, Bardhi, Muleka

Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.

Ligde hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri kupayı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Kupada C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.

Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde Konyaspor ile eşleşti.