‘Şampiyon olarak teşekkür edeceğiz’

Giriş: 14.01.2021 07:05
KARTAL'IN gol silahlarından Vincent Aboubakar, derbiye her koşulda hazır olacaklarını söyledi. Yoğun fikstürün önemi olmadığını da belirten Kamerunlu yıldız, şunları söyledi: "Derbiler farklı maçlardır. Fizik ve duygusal olarak iyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımızla birlikte şampiyon olmak için çalışıyoruz. Taraftara böyle teşekkür edeceğiz."

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