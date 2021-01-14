‘Şampiyon olarak teşekkür edeceğiz’

KARTAL'IN gol silahlarından Vincent Aboubakar, derbiye her koşulda hazır olacaklarını söyledi. Yoğun fikstürün önemi olmadığını da belirten Kamerunlu yıldız, şunları söyledi: "Derbiler farklı maçlardır. Fizik ve duygusal olarak iyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımızla birlikte şampiyon olmak için çalışıyoruz. Taraftara böyle teşekkür edeceğiz."
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