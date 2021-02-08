Kupada Galatasaray'ın konuğu Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray, Alanyaspor'u sahasında konuk edecek. 10 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.45'te başlayacak zorlu müsabaka A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupanın bu sezon değişen statüsü gereği tek maç eleme sistemiyle oynanacak çeyrek finalde, kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

Giriş: 08.02.2021 10:16 Güncelleme: 08.02.2021 10:28

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanacak. Birbirinden zorlu eşleşmelere sahne olacak müsabakalardan galip çıkan ekipler yarı finale yükselecek.

Çeyrek finalin dikkat çeken maçlarından biri de Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak. Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi yenen ve liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Akdeniz ekibine ligde mağlup olan Fatih Terim'in öğrencileri rövanşı da almanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray-Alanyaspor maçı 10 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak ve TT Stadı'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kupada Galatasaray'ın konuğu Alanyaspor

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