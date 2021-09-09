Türkiye Kupası’nda dün

Iğdır, Orduspor'u uzatmada devirdi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları dün oynanan 4 maçla tamamlandı. A Spor'dan naklen yayınlanan 76 Iğdır Belediyespor- Orduspor 1976 FK karşılaşmasını ev sahibi ekip tek golle kazandı. Özellikle ilk yarıda çok baskılı bir futbol oynayan Orduspor adına 11'inci dakikada Oğuz'un bir vuruşu direkten dönerken, Cevatcan da önemli pozisyonları gole çeviremedi. 90 dakikanın golsüz sona ermesinden sonra uzatmaya adeta golle başlayan ev sahibi ekip, 92'de İlker Avşar ile öne geçti ve 120 dakikayı 1-0 kazanıp, kupada yoluna devam eden takım oldu.



Kuşadası-Modafen Siirt İÖİ-Çankaya FK Karaman Bld-Kahta 02 3-0

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Kuşadasıspor ikinci 45 dakikada bulduğu gollerle Modafen'i 3-0 yendi. İlk yarıda rakibin savunmasını geçemeyen Kuşadasıspor'un golleri 61. dakikada Mustafa, 65'inci dakikada Emre (65) ve 72'de Yiğit Gökoğlan'dan geldi.



Siirt İÖİ-Çankaya FK 0-1

Uzatmaya giden mücadelede Çankaya FK, Siirt İl Özel İdaresi'ni 1-0 mağlup etmeyi saşardı. Konuk ekibe kupada turu getiren tek golü 92. dakikada Ahmet Yavilioğlu kaydetti.



Karaman Bld-Kahta 02

3. Lig 1. Grup ekibi Kahta 02 Spor, Karaman Belediye'yi deplasmanda 5-2 yenerek turu geçti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, mücadelenin ilk yarısını da 3-1 önde tamamlamayı başardı. Kahta 02 Spor'un gollerini Barış Kılıç (2), Emre Okur (2) ve Gürkan Aslan kaydetti.