Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi 3 Aralık'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi, 3 Aralık Cuma günü saat 11.30'da yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları 28, 29 ve 30 Aralık'ta oynanacak.

Giriş: 30.11.2021 14:55 Güncelleme: 30.11.2021 14:58

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi saat 11.30'da başlayacak. Kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

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