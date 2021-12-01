Timsah uzatmada bileti aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor, 1-0 geriden gelerek 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırşehir Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 mağlup edip 5. tura yükseldi. Timsah Park'ta rakibini konuk eden yeşil-beyazlılar, 37. dakikada Ozan Karabacak'ın golü ile 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla sona ererken Bursaspor ikinci devreye yaptığı oyuncu değişiklikleri ile birlikte daha baskılı başladı. Rakip yarı sahaya oyunu yığan Timsah, 82'de Onur Atasayar'ın golü ile maça dengeyi getirdi. 1-1 biten normal sürenin ardından uzatmaya giden mücadelede 103. dakikada Batuhan Kör sahneye çıktı. 20 yaşındaki santrforun golü ile 2-1 öne geçen Bursaspor, yakaladığı fırsatlardan faydalanamasa da tur biletini alan taraf oldu.



KUPA KEYFİ SÜRÜYOR

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı dünkü 9 maçla başlarken, bugün oynanacak 10 karşılaşmayla devam edecek. Soğuk havada içimizi ısıtan müsabakaların altısı A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda 27 ekip, geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor ile birlikte 32 takımın kuraya gireceği 5. turda yarışacak.