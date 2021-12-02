Gaziantep FK, Sakaryaspor karşısında geriden gelerek turladı

MAÇTAN DAKİKALAR
23'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Toşca'nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Can Sokullu, Halil İbrahim Pehlivan'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
27'nci dakikada beyaz noktaya geçen Ali Özgün penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
39'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in ortasında Sagal'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.
43'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Figuiredo'un ara pasında meşin yuvarlağı kale dibinde yakalayan Sagal, topu kale önündeki Furkan Soyalp'a ulaştırdı. Soyalp topu kafayla kaleye ağlara gönderdi: 2-1.
45'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Oğuz Ceylan'ın pasıyla buluşan Figueiredo, düzgün vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
72'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Oğuz'un gelişine vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
89'uncu dakikada orta alandan gelişen Sakaryaspor atağında Kadir Ari'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün'ün vuruşunu kaleci Mustafa'da kaldı.
Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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