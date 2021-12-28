Antalyaspor 87'de gelen golle turladı! Giresunspor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Antalyaspor, Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 87'de Naldo'nun attığı golle 2-1 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Antalyaspor'un diğer golünü 27'de Ghacha atarken Giresunspor'un tek golünü ise 56'da Umut Nayir attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ghacha, kaleci Onurcan Piri'nin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL! 56. dakikada Giresun temsilcisi skora eşitlik getirdi. Flavio'nun pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaleci Diogo'nun sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

GOL! 87. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp filelere gitti: 2-1. Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.