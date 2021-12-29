KUPA GELMEZSE TRPİSOVSKY

Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş yönetimi, teknik direktör çalışmalarına başladı. Türkiye Kupası'nda Altay, Süper Kupa'da ise Antalyaspor'la yapılacak maçların sonuçlarını bekleyen idareciler, yerli ve yabancı adaylarla görüşüyor. Yeni bir teknik adam gelmesi durumunda Önder Karaveli yardımcı antrenör olacak. Altyapı ve U19'un sorumluluğu da kendisine verilecek.



TEK ENGEL SÖZLEŞMESİNİN 2023'TE BİTMESİ

Daha önce Pinheiro'nun kıyısından dönen Beşiktaş'ta çok sayıda isim gündeme gelirken bunlardan biri de Slavia Prag'ın Çekyalı teknik adamı Jindrich Trpisovsky oldu. 2017-18 sezonu devre arasından bu yana Çekya ekibini çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, en güçlü aday konumunda. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Trpisovsky, Slavia Prag'ı 3 sezondur şampiyonluğa ulaştırıyor. Başarılı çalıştırıcıyla ilgili Beşiktaş'ın önündeki tek engel, 2023'e kadar olan kontratı.