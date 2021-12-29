Paşa uzatmada Kocaeli’yi yıktı

KASIMPAŞA, 1. Lig temsilcisi Kocaelispor'u normal süresi 2-2 biten maçta 5-3 yenerek son 16'ya yükseldi. 90 dakika Mortadha ve Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa) ile Benhur Keser (Pen.) ve Pereira'nın (Kocaeli) golleriyle geçildi. Pereira, 81'de kırmızı kart gördü. Paşa, uzatmalarda Tarık, Alper (kendi kalesine) ve Yusuf Erdoğan ile rakibini saf dışı bıraktı. Konuk takımın 3. sayısı Benhur Keser'den geldi.