Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak. Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyon, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kupanın bu turunda yer alacak takımlar şöyle:

SERİBAŞI

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.

SERİBAŞI OLMAYANLAR

Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.



