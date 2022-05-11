Kayseri zoru başardı

Sarı-kırmızılılar, 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında 3. dakikada geriye düşse de pes etmedi. Müthiş bir dönüşe imza atan Karaman’ın öğrencileri, Fırtına’yı 4-2 yenerek büyük başarı sağladı

Giriş: 11.05.2022 07:00
Turu geçen Kayseri ekibi, gözünü bugünkü Sivas-Alanya karşılaşmasına çevirdi

14 YIL SONRA FİNALDE
Kayseri temsilcisi, 2007- 2008 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. O sezon çeyrek finalde Gençlerbirliği Oftaşspor'u eleyen Kayserispor, yarı finalde eşleştiği Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0, evinde de 4-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Final, Gençlerbirliği ile Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve 0-0 biten maçın penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayan sarıkırmızılı ekip, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.

'R.MADRİD'I ÖRNEK ALDIM'
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maç sonrası oyuncularını kutlayarak çarpıcı ifadeler kullandı: "1. dakikada geriye düşüp maçı çevirmek büyük bir iş. Berna Başkan'a dikkat çekmek istiyorum. Bu kadar kısa sürede bu duruma gelmek kolay değil. İlk yarıyı geride bitirdik. Oyuncularıma devre arasında Real Madrid'in Manchester City ve PSG maçlarını örnek verdim."

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