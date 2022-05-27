Şampiyon Yiğido

takım da bu finale haftalardır hazırlanıyordu. Sahada kıyasıya bir rekabet olacağı belliydi. Beklenildiği gibi de oldu. 30 bin taraftarın olduğu ve karşılıklı ataklarla başlayan tempolu maçta kilidiaçtı. Uğur Çiftçi'nin büyük hatasını affetmeyen 26 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışında düzgün bir şekilde kontrol ettiği topa müthiş vurdu, bu füze ağlarla buluştu. Yiğido'nun planları bu değildi tabii ki… 60'ta gönderilen yüksek topu Yatabere indirdi,Normal süre 1-1 sona ererken,107'de ise Kayseri'de kaptan İlhan Parlak, kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. 113'te sahneye Konate çıktı. Kayode'nin pasıyla topla buluşan Senegalli forvet, düşerken yaptığı vuruşla21 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez kupa kazanan Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, duygularını şöyle anlattı: "Gerekten çok güzel bir final oldu. En büyük hedeflerimizden biri Türkiye Kupası'ydı. Çünkü Sivas'ın tarihinde hiç kupa yoktu. Bunu başardığımız için çok mutluyuz.Oyuncularımı kutluyorum. Sahada ellerinden geleni yaptılar. Geriye düştüler, hiç pes etmediler... Kupayı Sivas şehrine armağan ediyoruz."CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor'u sosyal medya hesabından yayımladığı şu mesajla kutladı: "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum."SİVASSPOR'UN Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte Süper Lig'den Avrupa kupalarına gidecek takımlar da belli oldu. Trabzonspor; Şampiyonlar Ligi play-off, F.Bahçe de 2. ön eleme turu oynayacak. Sivasspor, Avrupa Ligi play-off'undan başlayacak. Konyaspor ve Başakşehir de Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa'ya start verecek.DEMİRGrup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası'nı kazandıkları için gurur duyduğunu söyledi. 3 yıldır Avrupa'ya gittiklerini hatırlatan Otyakmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah UEFA gruplarına kalır, ondan sonra yolumuza devam ederiz. Başkanlığım boyunca 6. kez ülkemizi temsil edeceğiz. Gerçekten büyük gurur." Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı iseAslında Kayserispor için bir başlangıç. Yapmış olduğumuz çalışmalarla biz hep daha fazla finaller ve başarılar göstermek istiyoruz" dedi.YİĞİDOLAR, Türkiye Kupası'nı maç kaybetmeden kazandı. 5. turda Ankaragücü, son 16'da Bandırmaspor ve çeyrek finalde Karagümrük'ü yenen Sivas, çift maç olarak oynanan yarı finalde Alanyaspor ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar ilk maçta berabere kaldığı turuncuyeşillileri ikinci karşılaşmada mağlup edip finale çıktı. Dün de Kayserispor'u devirip namağlup şampiyon oldu.YUKATEL Kayserispor finale büyük takımları eleyerek geldi. Son 16'da Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde Beşiktaş'ı, yarı finalde de lig şampiyonu Trabzonspor'u saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, Sivasspor engelini aşamayınca 2007-08'deki başarısını tekrarlayamadı.İSTANBUL'DA binlerce Sivassporlu taraftar Olimpiyat Stadı'na akın ederken, Sivas'ta da büyük heyecan yaşandı. Kırmızıbeyazlı futbolseverler Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlerken, yer bulamayanlar da ağaçlara çıkıp seyretti. Bitiş düdüğüyle de bayram yaşandı. Sivassporlu taraftarlar sabaha kadar eğlendi.