Ziraat Türkiye Kupası’nda dün

Çaykur Rizespor Benhur ile turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, sahasında 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-1 yenerek tur atladı. Karadeniz temsilcisi 16'da Benhur Keser'in golüyle perdeyi açarken, 29'da Kırklareli, Ensar Arslan ile cevap verdi. Tecrübesini konuşturan Rizespor'da Benhur, bir kez daha ağları sarsarak takımına 5. turun kapısını açtı.



Kupa derbisinin kazananı Göztepe

Spor Toto 1. Lig'de inişliçıkışlı bir performans gösteren Göztepe, 2. Lig takımı 1928 Bucaspor'u 2-0 ile geçerek İzmir derbisini kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Üst üste ataklarını sonuçlandıramayan Göz Göz, aradığı golü 24. dakikada Kvasina ile buldu: 1-0… Göztepe, ikinci yarıda da kontrolü elinde tuttu. Atanga 60'taki kafasıyla farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucunu ilan etti: 2-0.



Şanlıurfaspor Denizli'yi yuttu

Spor Toto 1. Lig'in dibine demir atan Denizlispor, kupada da tutunamadı. 2. Lig ekibi Şanlıurfa'yı konuk eden Ege temsilcisi karşılaşmadan 5-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılarak kupaya veda etti. Ethem Erboğa ve Bünyamin Balat dubleleriyle yıldızlaşırken, diğer golü Feyyaz Belen kaydetti. Urfa böylelikle adını 5. tura yazdırırken günün de en sürpriz sonucuna imza attı.