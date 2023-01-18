Çeyrek bilet Kayseri’nin

Sarı-kırmızılılar, uzatmalarda Cardoso ve Ethem Balcı’nın golleriyle Antalyaspor’u mağlup edip çeyrek finale çıktı

Giriş: 18.01.2023 07:00
Süper Lig'de üst üste 4 maç kaybettikten sonra Sivasspor'u yenip kendine gelen Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da umduğunu buldu… Sarıkırmızılılar, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Normal süresi 0-0 biten müsabakanın 105. dakikasında Carlos Mane'nin sol kanattah yaptığı ortada topa kafayı vuran Miguel Cardoso, Kayseri'yi öne geçirdi. Son bölümde heyecan tavan yaparken, 118'de oyuna giren Ethem Balcı, 120'de fileleri havalandırarak skoru belirledi: 2-0. Sarı-kırmızılıların kalecisi Bilal Bayazıt, kurtarışlarıyla galibiyette başrol oynadı.

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