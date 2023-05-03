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Türkiye Kupası Haberler Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! Sivasspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! Sivasspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor - Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Bu akşam saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı haberimizden de canlı izleyebilirsiniz. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak yarı final ilk maçının ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş: 03 Mayıs 2023, Çarşamba 19:26 Güncelleme: 03 Mayıs 2023, Çarşamba 19:34

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

SİVASSPOR: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural'ın Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına sağlık ekibinin karar vereceği öğrenildi.

Kupaya 5. turdan dahil olan Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sivasspor, bu turda ise TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

İstanbul'da geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

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