23 Elazığ FK, 12 Bingölspor'u 2-1'le geçti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda 12 Bingölspor ile 23 Elazığ FK karşı karşıya geldi. Bingöl Şehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Elazığ ekibi Sergen Uzun'un golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Bingöl ekibi 53'te Berat Kaya'nın golüyle eşitliği sağladı. Golden sonra 23 Elazığ FK bir çok pozisyondan faydalanamazken, 86. dakikada sahneye Halilcan Doğan çıktı ve maçın skorunu belirledi. 2-1

Bu sonucun ardından 12 Bingölspor kupaya veda ederken, 23 Elazığ FK 2. tura yükseldi.