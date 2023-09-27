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Türkiye Kupası Haberler Burdur MAKÜ Spor, Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti

Burdur MAKÜ Spor, Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Burdur MAKÜ Spor, sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu’nu 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Giriş: 27 Eylül 2023, Çarşamba 18:37

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Burdur MAKÜ Spor, sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Hakemler: İbrahim Güner, Ufuk Çelebi, Mustafa Kara
Burdur MAKÜ Spor: Uğurcan Kadir Mutlu, Halim Demirok, Ercan Kılıç, Kamil Yüksek, Cihan Mercan, Hasan Talha Ceylan (Alihan Şimşek dk 60), Ahmet Can Bulut, Volkan Balcı, Zeki Sinan Akkoyun, Mehmet Nazif Şahin (Abdullah Çelik dk.45), Nurullah Aslan
Tarsus İdman Yurdu: Mustafa Öztürk, Emre Kara, Melih Şen, Mert Temizkan, Erhan Kılınç, Hasan İlhan, Yiğit Eren Elmas, Ziya Güven, Kayra Yavuz, Mehmet Yeşilot, Berkay Çetin (Ferhat Kankılıç dk.45)
Goller: Mehmet Nazif Şahin (dk. 10), Nurullah Aslan (dk.86) (Burdur MAKÜ Spor), Kamil Yüksel (dk. 90+1 k.k.) (Tarsus İdman Yurdu)

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